شاهد الغبار المرعب يجتاح مناطق سعودية.. وتحذيرات طبية

اجتاحت موجات غبار شديدة، الجمعة، أجزاء واسعة من #السعودية، الأمر الذي دفع إلى رفع حالات الطوارئ في عدد من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، ودعت الجهات المختصة لضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء التجول والتنقل خارج المنازل.

وبينت الهيئة العامة للأرصاد وحماية #البيئة أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة سيشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم. فيما تبقى الرياح الجنوبية النشطة تؤثر على منطقتي الرياض والشرقية تتحول مساءً إلى شمالية غربية تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية، بينما تكون السماء غائمة جزئياً في وسط وشرق المملكة، كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية قد تتخللها سحب رعدية ممطرة.

وكان النظام الآلي للإنذار المبكر أصدر تنبيهاً متقدماً في #الرياض، لحالة أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية تصل سرعتها إلى 50كم/ساعة، ما تحد من مدى الرؤية الأفقية وتجعلها شبه معدومة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة الرياض إلى الحيطة والحذر بعد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد والبيئة نتيجة تعرّض بعض محافظات الرياض: الخرج، والمجمعة، وشقراء، إلى رياح نشطة تسببت في تدني الرؤية وحدوث أتربة مثيرة للغبار.

وأهاب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض الرائد محمد الحمادي، بالجميع اتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عموماً، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك.

كما حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق المسافرين على الطرق في محافظات حفر الباطن والنعيرية والخفجي بالمنطقة الشرقية بوجود غبار كثيف قد يعيق الرؤية في بعض المواقع ما يتطلب تهدئة السرعة وإشعال أنوار التنبيه أو التوقف عن السير والانتظار في أقرب محطة أو موقف حتى زوال العوائق أو تجلي الرؤية، ولطلب المساعدة أو الاستفسار، ويمكن الاتصال على هاتف طوارئ القوات الخاصة لأمن الطرق 996.

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في السياق نفسه، حذرت وزارة الصحة من موجات الغبار معتبرة ذلك من ملوثات البيئة، وله عدة أضرار لاحتوائه على جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات، مؤكدة أنها رفعت مستوى جاهزيتها لتقديم الخدمات الطبية في #المستشفيات والمراكز الصحية للتعامل مع موجة الغبار التي اجتاحت عددا من مناطق ومحافظات المملكة.

في حين دعت الوزارة عموم المواطنين والمقيمين إلى الاتصال مباشرة على مركز 937، لتقديم الاستشارات، وذلك في حال عدم قدرة المرضى التوجه إلى المرافق الطبية.

واستعرضت الوزارة طرق الوقاية من الغبار، المتمثلة في الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل، تجنب التعرض إلى الغبار إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

كما نصحت "الصحة" مرضى الربو بأن يحملوا معهم بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية بشكل دائم، والالتزام بأخذ بخاخ #الربو الوقائي في حالة صرفه لهم من قبل الطبيب المعالج، والتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة، ولم تستجب للبخاخ.