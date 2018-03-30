هذه حقيقة قتل سعودية لوالدها الخمسيني بجازان

نفى المتحدث الرسمي لشرطة منطقة #جازان النقيب، نايف بن عبد الرحمن الحكمي، ما تم تداوله ببعض الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي حول #مقتل_مواطن_خمسيني بمحافظة الدرب بمنطقة جازان على يد ابنته العشرينية، مؤكداً أن ما تم تداوله غير صحيح، حيث إن الشرطة لم تتلقَ أي بلاغ بهذا الشأن في هذه المحافظة أو المحافظات الأخرى، مطالباً وسائل الإعلام بتحري الدقة وأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة.

وكان قد تداول منذ ساعات الصباح الأولى أن فتاة عشرينية أقدمت على قتل والدها بـ 7 رصاصات لتضع حدا لمشكلاتها معه، وقد عثر الأقارب على جثة المجني عليه غارقا في دمائه، وسارعت الأجهزة الأمنية إلى مسرح الجريمة، وفرضت طوقا أمنيا قبل أن تلقي القبض على الفتاة.