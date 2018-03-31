إصابة مقيم بشظايا صاروخ حوثي أُطلق على نجران

كشف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة نجران، النقيب عبدالخالق علي القحطاني، أن فرق الدفاع المدني بمدينة نجران باشرت، صباح اليوم، حادث سقوط شظايا من صاروخ باليستي، بعد اعتراضه وتدميره، على أحد الأحياء السكنية، وقد تسبب سقوط إحدى الشظايا في إصابة مقيم من الجنسية الهندية.

وأضاف أنه قد تم التعامل مع الحادث وفق الخطط المعدة لذلك.

وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، قد اعترضت ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته #الميليشيات_الحوثية على #نجران صباح السبت.

وتمكنت #الدفاعات_الجوية_السعودية من اعتراض الصاروخ وتدميره قرابة الساعة 10:20 صباحاً، كما تمكن طيران #التحالف_العربي من استهداف منصة الصاروخ وتدميرها.