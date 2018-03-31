اعتراض وتدمير باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي على نجران

اعترضت قوات #الدفاع_الجوي_السعودي ودمرت صاروخاً باليستياً أطلقته #ميليشيات_الحوثي على #نجران.

وأفاد مراسل "العربية" أن قوات الدفاع الجوي السعودي تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره قرابة الساعة 10:20 صباحاً بالتوقيت المحلي السعودي.

كما تمكن طيران #التحالف_العربي من استهداف منصة الصاروخ وتدميرها.

وكان الدفاع الجوي السعودي اعترض، الخميس، صاروخا باليستيا أطلقته #ميليشيات_الحوثي على #جازان. وتمكن الدفاع الجوي السعودي من تدمير الصاروخ.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن الصاروخ كان باتجاه مدينة جازان، وتم إطلاقه بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان.

والأربعاء، أدان #مجلس_الأمن الدولي بشدة، إطلاق #الميليشيات_الحوثية الصواريخ على #السعودية.

وأشار مجلس الأمن إلى أن الصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيات الحوثي تهدد أمن المنطقة.

وأعرب المجلس عن قلقه من إعلان #ميليشيات_الحوثي عزمها استهداف السعودية ودولاً أخرى.

ودعا جميع الدول الأعضاء إلى تطبيق كامل لحظر توريد الأسلحة كما هو مطلوب في قرارات مجلس الأمن، بما فيها القرار رقم 2216، وأعرب أعضاء المجلس في هذا الصدد عن عميق قلقهم بشأن انتهاك هذا الحظر.

وتصدت قوات #الدفاع_الجوي_السعودي لأكثر من 104 #صواريخ_باليستية أطلقتها الميليشيات الحوثية المدعومة من #إيران على المملكة منذ فجر 6 يونيو/حزيران 2015 عندما وجهت صاروخ "سكود" تم تدميره من قبل منظومة باتريوت السعودية الدفاعية، إضافة إلى إطلاقهم 7 صواريخ باليستية خلال هذا الأسبوع على عدد من المدن السعودية تم رصدها والتصدي لها جواً.