صواريخ إيران وقواتنا الجوية

إيران بصواريخها الباليستية ليست نداً للمملكة، لكنها تستغل الميليشيات الحوثية للإضرار بالمملكة ولإيجاد مخرج لما تعانيه في الداخل الإيراني، ولا شيء سينقذها من غضب الشارع الإيراني كالدخول في حرب مع دولة قوية كأميركا أو المملكة ما سيعطي حكومة الملالي فرصة ذهبية لتصفية كل خصومها في الداخل..

ركزت إيران على تقنية الصواريخ الباليستية والتي تستخدمها الدول التي ليس لديها قوات جوية ضاربة، وقد قامت بتطوير تلك الصواريخ من حيث المدى، حيث بدأت بالجيل الأول ويصل مداه إلى 700 كلم، ثم طورته إلى قيام 2 ومداه بين 800 إلى 900 كلم، أما الجيل الثالث فيصل مداه إلى 1200 كلم وهو الذي أطلقته العصابات الحوثية على الرياض قبل أيام، أما قوات إيران الجوية فهي شبه معطلة ولم تُحدَّث منذ قيام ثورة الخميني لسببين: الأول هو الحصار المفروض عليها من الغرب الذي يملك أفضل الطائرات المقاتلة وتقنياتها، والسبب الثاني هو التكلفة العالية للطائرات المقاتلة وأسلحتها وصيانتها مقارنة بالصواريخ. أما المملكة فقد ركزت على عنصرين مهمين؛ وهما الدفاع الجوي لحماية مواطنيها في المدن والمنشآت العسكرية والمدنية، حيث امتلكت أفضل الأنظمة الموجودة في العالم وهي باتريوت، وحصلت على الجيل الثالث وهو الأحدث والأكثر دقة وتعاملاً مع الأهداف. أما العنصر الثاني فهو القوات الجوية التي صرفت عليها المملكة بسخاء حيث تمتلك أحدث الطائرات المقاتلة والقاذفة من طراز إف15 المحدثة والتي هي الأحدث في ترسانة الولايات المتحدة الأميركية، وطائرات التايفون الأحدث في أوروبا، كما حصلت على الجيل الخامس من الذخائر وكلها موجهة بالليزر أو بنظام الإحداثيات من الأقمار الصناعية وهو ما يتيح لها الدقة المتناهية في جميع الأحوال الجوية وعلى ارتفاعات عالية وعن بعد وبأقل نسبة من الأخطاء، وخلف الطائرات المقاتلة جيش من طائرات الإسناد من بحث وإنقاذ وتزود بالوقود وجمع معلومات وطائرات بدون طيار وشاشات رادار ومراكز عمليات وأجهزة اتصال هي الأحدث، تنقل المعلومات من مراكز القيادة مباشرة وبصورة آنية وآمنة إلى كابينة القيادة في الطائرة فيراها الطيار أمامه وكأنه أمام لعبة كمبيوتر.

وأهم من هذا كله هو اهتمام القوات الجوية بالعنصر البشري من طيارين وفنيين ومهندسين، فعلى سبيل المثال يعتبر الطالب الطيار الأكثر تكلفة في تدريبه، ذلك أنه تدريب نظري وعملي مكثف يبدأ بالطيران على الأجهزة التشبيهية ثم على طائرات التدريب، ولكل طالب مدرب خاص به، أما بعد التخرج فالضابط الطيار في القوات الجوية هو الأكثر في نسبة ما يحصل عليه من دورات في مجال الطيران والإدارة والقيادة داخل المملكة وخارجها. ومن أهم وسائل إعداد الطيار لأجواء المعركة هو المشاركة في تمارين جماعية سواء بين أسراب القوات الجوية أو بين القوات الجوية في المملكة والقوات الجوية في الدول المتقدمة مثل أميركا وبريطانيا فرنسا والباكستان ومع الدول العربية كدول مجلس التعاون ومصر، ومع القوات البحرية والدفاع الجوي بمعارك وهمية أشبه ما تكون بالمعارك الحقيقية، طائرات اليوم هي خيول الأمس التي يعتمد عليها في الحروب، والطيار المقاتل هو فارس هذا العصر مع الاستعاضة بالعقول بدل العضلات، والاهتمام بالنوع والتقنية بدل العدد أو مهارة المناورة كما كان في السابق.

واليوم تمر القوات المسلحة ممثلة بوزارة الدفاع بأكبر عملية دمج وتطوير في تاريخها مع التركيز على القدرات القتالية وزيادة الكفاءة، وعلى الاقتصاد في المال وفي العنصر البشري، وقد تم ذلك بعد دراسات مستفيضة من فرق متخصصة من داخل المملكة وخارجها وبتوجيه من ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ومتابعته.

العامل الثاني المهم والذي ركزت عليه المملكة وحسب رؤيتها 2030 هو التصنيع العسكري داخل المملكة بحيث يصل إلى تصنيع ما لا يقل عن 50 % من متطلبات القوات العسكرية داخل المملكة، وهذا يتطلب شراكات مع الشركات المصنعة ومع الدول المتقدمة مع التركيز على مراكز البحث والتطوير في الجامعات ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والصرف عليها بسخاء، وتزويدها بما تحتاجه من المعامل والمختبرات والعنصر البشري المتميز.

إيران بصواريخها الباليستية ليست نداً للمملكة، لكنها تستغل الميليشيات الحوثية للإضرار بالمملكة ولإيجاد مخرج لما تعانيه في الداخل الإيراني، ولا شيء سينقذها من غضب الشارع الإيراني كالدخول في حرب مع دولة قوية كأميركا أو المملكة ما سيعطي حكومة الملالي فرصة ذهبية لتصفية كل خصومها في الداخل كما حصل في بداية ثورة الخميني حين أسكتت المعارضة الداخلية حال بدء الحرب العراقية الإيرانية.

*نقلا عن صحيفة "الرياض".