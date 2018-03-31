عصر الطاقة البديلة

الطاقة البديلة، هو مصطلح يستعمل للدلالة على بعض مصادر الطاقة، التي يمكن أن تستخدم كبديل للوقود الأحفوري، وهو مصطلح يدل بشكلٍ عام على مصادر طاقة غير تقليدية، ذات ضرر قليل على البيئة، ومنها على سبيل المثال، الطاقة الناتجة من الشمس، والرياح، والمد والجزر، ونشاطات الطاقة الجوفية، ومن مميزات استخدام الطاقة البديلة أنها تتطلب القيام بدفع تكلفة تركيب الأدوات الخاصة بها لمرة واحدة فقط، مع الإشارة بأن أي ارتفاع لأسعار المحروقات العالمية لن يُؤثِّر في كلفة تلك الطاقة، ولن يكون هناك هدر فيها مثل ما يقع في الطاقة الحالية، ولا تنبعث منها عوادم مضرّة بالبيئة، فهي صديقة للبيئة، كما أنها تُشكِّل عنصراً مهماً في تنوُّع القاعدة الاقتصادية والخدمية في المملكة، خاصة بعد تصحيح أسعار الطاقة الحالية.

أثناء زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية، وقَّع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، مذكرة تفاهم مع (سوفت بنك)، لإنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 غيغاوات في السعودية، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دولار أمريكي، وسيبدأ فوراً العمل على بناء هذا المشروع، والذي من المتوقع أن ينتهي بنهاية عام 2030، وهو مشروع عملاق يُعدُّ الأضخم في العالم، ومساحة الألواح الشمسية فيه أكبر من مساحة طوكيو، وهو يُقدِّم إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية، وبموجبها سيتم تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، كما أن من شأن هذه الاتفاقية أن تساهم في قيام المملكة بتوفير النفط المستهلك، وتعزيز دورها في إمداد أسواق العالم بالنفط، إضافةً إلى توفير حوالى 100 ألف وظيفة سعودية، وزيادة الناتج المحلي للسعودية بما يُقدَّر بـ12 مليار دولار أمريكي، وتوفير قرابة 40 مليار دولار تقريباً.

المستشار في الديوان الملكي الأستاذ سعود القحطاني غرَّد بدوره على هذا المشروع العملاق، والذي سمَّاه (مشروع النفط السعودي الجديد)، مؤكدا بأنه في الوقت الذي تشير الدراسات فيه بأن دور النفط وأهميته ستزداد مستقبلاً حول العالم، فإننا سنستفيد من طاقةٍ شمسية بسعر لا يمكن منافسته، وربح كبير وأسعار كهرباء مخفضة للمواطنين، وستطرح الشركة المنفذة للمشروع أسهمها في السوق السعودي، وستقوم بتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين.

إنها خطوة إيجابية لمواكبة العصر وتنويع مصادر دخل الدولة، والتحرُّر مِن أَسْر النفط، فالطاقة البديلة بأنواعها هي الطاقة الدائمة، والاستثمار فيها محليا ودولياً خطوة عصرية مهمة ستساهم في تحقيق استقرار اقتصادي ومعيشي، وتحسين نمط الحياة، كما ستساهم الشركة الجديدة لتوليد الطاقة الشمسية في أن تكون قوة اقتصادية كبرى في الوطن العربي.

*نقلا عن صحيفة "المدينة".