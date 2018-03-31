فيديو.. شرطة الرياض تقبض على عصابتين نفذتا 55 سرقة

ألقت #شرطة_الرياض القبض خمسة مواطنين وسبعة يمنيين وبنجلاديشي وباكستاني، قاموا اعترفوا بتنفيذ خمسة وخمسين عملية #سرقة تجاوز إجمالي سرقاتهم سبعمئة ألف ريال سعودي.

وفي بيان أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه استمرارا لما تقوم به الجهات المختصة بشرطة المنطقة من جهود في تعقب المتورطين بحوادث السلب والسرقات وفق ما يرد لمراكز الشرط من بلاغات، يتم دراستها وتحليلها من حيث الزمان والمكان والأسلوب الإجرامي الذي ينتهجه الجناة بمتابعة مباشرة من قبل مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

وتوفرت معلومات تشير إلى تورط #تشكيلين_منفصلين عن بعضهما مكونين من أربعة عشر متهمًا بارتكاب عددًا من حوادث سرقة المحال والمراكز التجارية ومركبات مندوبي وموزعي المؤسسات التجارية وما تحتويه من بضائع، و بتركيز البحث عنهم تم القبض عليهم في كمائن محكمة (خمسة مواطنين وبنجلاديشي وباكستاني وسبعة يمنيين، ثلاثة منهم من مخالفي نظام الإقامة، تراوحت أعمارهم بين 21 و 55 عاماً).

وبالشروع في إجراءات الاستدلال بحقهم أقروا بارتكاب (55) حادثة سرقة للمحال التجارية ومركبات توزيع البضائع موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم , وجاوزت قيمة مسروقاتهم النقدية (700) ألف ريال، كما ارشدوا للمواقع التي قاموا بالسرقة منها، وجاءت أقوالهم مطابقة لما هو مقيد في سجل البلاغات لدى عددًا من مراكز الشرط في العاصمة #الرياض.

هذا وتم إيقافهم وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية.

وشرطه منطقة الرياض إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، و أن الجهات الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع و سلامته و استقراره.