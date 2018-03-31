من الطائرة.. مسافر يوثق اجتياح الكتلة الغبارية للرياض

وثق أحد المسافرين أثناء هبوط الطائرة في مطار الملك خالد بالرياض، #موجة_الغبار التي اجتاحت #الرياض أمس الجمعة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي راج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منظر دخول كتلة الغبار في الأفق قبيل دخول الطائرة في العاصفة، مبيناً كيفية دخولها المنطقة واجتياحه المباني السكنية في منظر رهيب، واصفين إياها بالنادرة حدوثها في #السعودية، مرجعين ذلك إلى أسباب شح الأمطار هذا العام.

كما تناقلت الوسائل نفسها، العديد من المقاطع والصور التي تبين #العاصفة_الغبارية التي دخلت أجواء السعودية منذ يومين، وبداية دخولها وتأثيرها على الرؤية، والتي بدأت في المنطقة الشمالية، ثم الشرقية، والقصيم، وحائل لتصل إلى الرياض وقد خفت حدتها.

وبحسب خبراء الطقس، فإن هذا العام يطلق عليه (سنة غبارية) نظراً لقلة هطول الأمطار، التي عادة تكون فيه هذه العواصف الغبارية داخلية تثيرها الرياح من داخل المملكة، بعد أن خلت أجزاؤها من الأمطار وبالتالي ازدياد أيام الغبار الذي تثيره الرياح المحلية.

وجاء وصف السنة بالغبارية نظير قلة الأمطار، وبالتالي قلة النباتات التي تساعد على عدم إثارة الأتربة في هبوب الرياح، ويعد منتصف شهر أبريل من الأوقات التي تنشط فيها التقلبات الجوية خلال العام، حيث تتحرك موجات الغبار وتقلبات الطقس ويمر باليوم الواحد فصول السنة الأربعة بسبب تقلبات الأجواء.