البحر يختطف رضيعاً سعودياً من بين أيدي عائلته

اختطف بحر تبوك طفلاً رضيعاً لم يتجاوز السنة ونصف السنة من والدته، حيث ركض نحو الشاطئ، ممسكاً برضاعته، وأسرته جالسة للتنزه على البحر في تبوك شمال غرب #السعودية.

فبعد مضي 7 دقائق من جريه نحو #الشاطئ، اختفى الرضيع عن الأنظار، ليتم العثور عليه بعد 21 ساعة متوفى بسبب الغرق.

وروى رائد السعدي، والد الطفل لـ"العربية.نت" القصة قائلاً: "اجتمعنا مع الأسرة والأقارب للذهاب في نزهة يوم الجمعة والتي كانت نهايتها مأساوية، بعد اختفاء الطفل وغرقه في البحر، وتم العثور عليه ليله أمس في الجهة المقابلة لمكان تنزههم، وذلك بعد مرور ما يقارب 21 ساعة من البحث في مكان فقدانه بالقرب من شاطئ بين شرما والخريبة بمحافظة #ضباء بمنطقة تبوك".

وأوضح أنه بمجرد اختفائه قام جميع أفراد الأسرة بالبحث عن الطفل، وإبلاغ الجهات الأمنية وحرس الحدود، والتي قامت بالبحث عنه إلى أن عُثر على الطفل البالغ من العمر سنة ونصف السنة متوفى، وتم نقله إلى ضباء وإيداعه ثلاجة الموتى تمهيداً لدفنه اليوم.

وتابع قائلاً: "إن هذه مشيئة الله عز وجل، وأنا ووالدته صابران، وأسأل الله أن يجعله من طيور الجنة".