بالفيديو.. أخبروه بوفاة والده مباشرة على الهواء

وثقت كاميرا أحد البرامج الذي يبث عبر قناة بداية السعودية، لحظة انهيار أحد المتسابقين حين أعلمه المقدم بوفاة والده مباشرة على الهواء.

وأثار الفيديو الذي أعيد تناقله بشكل واسع السبت استياء العديد من المغردين السعوديين، الذين وصفوا هذا التصرف بالمتاجرة بالمشاعر الإنسانية، مطلقين وسم #بداية_تتاجر_بمشاعر_المتسابقين ، ما دفع القناة إلى الاعتذار.

ووصف عبدالعزيز العريفي، رئيس مجلس إدارة قناة "بداية"، السبت إذاعة خبر وفاة والد المتسابق إبراهيم عواد،، بالتصرف الأحمق والغبي، بحسب تعبيره، لأن مشاعر الناس محل احترام، لافتًا إلى أن الطريقة التي تم بها إبلاغ المشاهد على الهواء غير مقبولة.

إلى ذلك، أعلنت #قناة_بداية السبت إيقاف عدد من موظفيها، وقالت في بيان: نتقدم بخالص العزاء والمواساة للمتسابق إبراهيم العواد وأسرته الكريمة في وفاة والدهم - تغمده الله - بواسع رحمته. وانطلاقًا من حرص قناة بداية الفضائية على علاقتها بجمهورها الكريم تود إدارة القناة أن توضح تفاصيل ما حدث بشأن إعلان خبر وفاة والد المتسابق إبراهيم العواد على الهواء مباشرة، مشيرة إلى أن ما حدث كان اجتهاداً شخصياً من مشرف الفترة وأحد المعدين، ولم يكن لإدارة القناة أي اطلاع مباشر على الحالة، أو الرجوع لها في طلب الإذن. وقد لاحظت الإدارة الموقف خلال البث، ثم قامت بالتدارك والخروج لفاصل تلفزيوني بشكل مباشر. "

كما لفتت إلى أنها ستقوم بإيقاف معد الفقرة، وإيقاف مشرف الفترة، والتحقيق في الأمر، ليتم فصل المتسبب.