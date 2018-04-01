وزارة البيئة السعودية توضح حقيقة أسراب الجراد

نفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في #السعودية، ما تداوله نشطاء التواصل الاجتماعي، حول ظهور أسراب الجراد في محافظة المزاحمية غرب الرياض.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الدكتور عبدالله بن مساعد أبا الخيل في تغريدة على حساب الوزارة في "تويتر" أن مقطع الفيديو المتداول الذي يُظهر أسراباً من الجراد، هو مقطع قديم يعود لعام ٢٠١٤م، أما الموسم الحالي جاف في مناطق التكاثر وبذلك فالبيئة غير مهيأة لذلك.