إمارة عسير تؤكد خبر العربية.نت:معنفة أبها لم تتعرض لأذى

أكدت إمارة منطقة عسير ما نشرته "العربية.نت" اليوم عن أن #معنفة_أبها لم تتعرض للضرب.

وأوضحت #إمارة_عسير أنها نسّقت مع شرطة المنطقة وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتحقيق في قضية ما يسمى بـ"معنفة أبها". وتوصلت إلى معلومات أولية تفيد بأن المرأة لم تتعرض للضرب وأي عنف من قبل زوجها، حسب ما أكده الكشف الطبي الذي خضعت له. كما لم تقدم الزوجة أي شكوى رسمية ضد زوجها حول تعرضها لعنف أو ضرب.

وكان قد انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن صراخ امرأة تتعرض للضرب على يد زوجها وتستغيث لإيقافه. وطالب رواد "تويتر" الجهات المختصة بسرعة التحرك لإنقاذ المرأة. إلا أنه تبيّن لاحقاً أن الفيديو مركّب.

وقال المتحدث الرسمي لإمارة المنطقة سعد بن عبدالله آل ثابت إنه "تم التعامل مع البلاغ الذي استقبلته الجهات المختصة في المنطقة مساء السبت الماضي بشكل رسمي ورصد تفاصيله والوقوف ميدانيا على الموقع، استجابة لتوجيهات أمير منطقة عسير المبلغة للجهات المختصة في هذا الشأن".

وأضاف آل ثابت في بيان رسمي أن "الجهات الأمنية تواصل تقصيها حول صحة المقطع المتداول من عدمه، خاصة أنه لم يثبت تسجيل أي حالة عنف بشكل رسمي أو وجود بلاغ بشكل رسمي أو وجود شبهات لتعرض الزوجة للضرب من قبل زوجها".

ولفت آل ثابت إلى أن "القضية تحظى بمتابعة شخصية من أمير منطقة عسير للوصول إلى الحقيقة الكاملة وكشف كل تفاصيلها، والتعامل سيكون بشفافية مع الرأي العام".