شاهد محمد بن سلمان يطلع على جديد الفضاء والهايبر لوب

زار الأمير #محمد_بن_سلمان، الأحد، #فيرجن_قالاكتيك وميناء موهافي للطيران والفضاء في كاليفورنيا، واطلع على التقدم المحرز في قالاكتيك وخطتها لإطلاق أول مركبة فضاء تمكنها من مراقبة الكرة الأرضية، مشاهداً أحدث أنواع التكنولوجيا المتقدمة في هذا الشأن.

وفور وصوله، كان في استقباله مؤسس مجموعة فيرجن رئيس مجلس إدارة فيرجن قالاكتيك، ريتشارد برانسون، والرؤساء التنفيذيون لعدد من الشركات التابعة للمجموعة.

واطلع ولي العهد السعودي خلال الزيارة على التقدم المحرز في قالاكتيك وخطتها لإطلاق أول مركبة فضاء تمكنها من مراقبة الكرة الأرضية، وشاهد أحدث أنواع التكنولوجيا المتقدمة في هذا الشأن.

كما عرض برانسون نظام "الهايبر لوب" للنقل عالي السرعة الذي يصل المدن ببعضها ويختصر المسافات.

حجرات وقود فريدة

وكشفت فيرجن قالاكتيك لأول مرة عن حجرات وقود الطائرات الجديدة والفريدة، إلى جانب عرض عن المركبات الفضائية التي ستدخل حيّز الخدمة التجارية.

كما تم خلال الزيارة استعراض مجالات الشراكة الاستثمارية القائمة، وسُبل تطويرها خاصة في الخدمات الفضائية، بالإضافة إلى بحث فرص تعميق التعاون في التقنيات الحديثة، من خلال البحث والتصنيع والتدريب للشباب السعودي، وتحويل المملكة من المستهلك إلى المنتج للتكنولوجيا.

ورافق الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، وأعضاء من الوفد الرسمي المرافق.

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان وصل إلى لوس أنجلوس، الأحد، قادماً من #سياتل، وأفادت مراسلة العربية أنه سيلتقي هناك عدداً كبيراً من منتجي صناعة السينما في هوليوود.

كما سيلتقي الأمير محمد بن سلمان شخصيات عربية وأميركية لامعة في مجال الفضاء وفي #وكالة_ناسا، إلى جانب لقاء مع عمدة مدينة لوس أنجلوس.

إلى ذلك، ستشهد مدينة لوس أنجلوس فعاليات ثقافية من مؤسسة مسك وإرث لعرض التراث والفن السعودي طوال الزيارة.