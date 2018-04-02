بالفيديو.. كيف أنقذ طالب زميله من الاختناق؟

استطاع طالب بالمرحلة المتوسطة إنقاذ زميله من الاختناق، بعدما ابتلع غطاء زجاجة مياه بلاستيكية، في إحدى مدارس #الرياض، والتي تسببت كتمان نفسه، وعدم استطاعته التنفس بشكل طبيعي.

وأظهر مقطع #فيديو متداول، طالباً يسير بأحد ممرات المدرسة ويطلب مساعدة المعلمين في استخراج غطاء قارورة مياه ابتلعها، وسارع معلم لإنقاذه قبل أن يتدخل طالب آخر قام بالضغط على بطنه من الخلف وإنقاذه.

فيما أوضح متداولو الفيديو أن الطالب المنقذ تلقى دورات تدريبية في الإسعافات الأولية، وكانت عملية الضغط على البطن ضمن إجراءات الإسعافات الأولية لمثل هذه الحالات.