فيديو لصراخ امرأة في أبها يخض تويتر.. والوزارة تتحرك

ضج تويتر ليل الأحد الاثنين بفيديو مؤلم، يسمع فيه صراخ سيدة يبدو وكأنها تعنف وتضرب.

وتداول مغردون سعوديون الفيديو بشكل واسع ليلاً، مطلقين وسم #أنقذوا_معنفة_أبها، مشيرين إلى أن السيدة تتعرض للضرب من قبل زوجها، كما أن بعض المغردين نشر اسم السيدة، قائلاً إن الجيران أبلغوا الشرطة لأنهم عجزوا عن التدخل، ما دفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إلى التحرك سريعاً.

هذي معنفه من زوجها في أبها تقطع القلب المقطع حقيقي الجيران كلموا الشرطه قالوا مانقدر نسوي شي حتى البيت مانقدر ندخله ☹️ #انقذوا_معنفه_أبها



#امل_الشمري_معنفه_في_حفرالباطن pic.twitter.com/Zw02O4LQY5 — سارة. (@__sara26) April 1, 2018

وأعلن المتحدث باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، على حسابه على تويتر وضع رقم بلاغ في متناول المواطنين من أجل تقديم أي معلومات بحوزتهم عن الفيديو المذكور أو السيدة.

وفي وقت لاحق فجر الاثنين، كشف أبا الخيل أنه تم الوصول إلى الحالة من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في أبها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مضيفاً أن التحقيقات جارية من أجل التأكد مما تم تداوله.