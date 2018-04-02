عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

فيديو لصراخ امرأة في أبها يخض تويتر.. والوزارة تتحرك

المصدر: دبي - العربية.نت
تعنيف (صورة تعبيرية)
رابط مختصر

ضج تويتر ليل الأحد الاثنين بفيديو مؤلم، يسمع فيه صراخ سيدة يبدو وكأنها تعنف وتضرب.

وتداول مغردون سعوديون الفيديو بشكل واسع ليلاً، مطلقين وسم #أنقذوا_معنفة_أبها، مشيرين إلى أن السيدة تتعرض للضرب من قبل زوجها، كما أن بعض المغردين نشر اسم السيدة، قائلاً إن الجيران أبلغوا الشرطة لأنهم عجزوا عن التدخل، ما دفع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إلى التحرك سريعاً.

وأعلن المتحدث باسم الوزارة، خالد أبا الخيل، على حسابه على تويتر وضع رقم بلاغ في متناول المواطنين من أجل تقديم أي معلومات بحوزتهم عن الفيديو المذكور أو السيدة.

وفي وقت لاحق فجر الاثنين، كشف أبا الخيل أنه تم الوصول إلى الحالة من قبل وحدة الحماية الاجتماعية في أبها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مضيفاً أن التحقيقات جارية من أجل التأكد مما تم تداوله.

كلمات دالّة

#انقذوا معنفة ابها

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة