مفاجأة بشأن "معنّفة" أبها.. الصراخ تسجيل صوتي مركَّب

لا تزال الجهات الأمنية والجنائية والحماية الاجتماعية في عسير تعمل على قدم وساق لكشف لغز قضية #معنفة_أبها.

وعلمت "العربية.نت" من مصادر موثوقة أن الحماية الاجتماعية والجهات الأمنية ومندوبين من فرع وزارة الشؤون الاجتماعية توصلت إلى منطقة البلاغ الساعة 3 فجراً وتوجهت إلى المنزل الذي تم الإبلاغ عن صدور صوت #المعنّفة منه، وكانت المفاجأة أن الزوجة البالغة من العمر 25 سنة كانت بصحة وحالة طيبة، وفوجئت هي والزوج بدخول الجهات الأمنية بيتهما.

هذي معنفه من زوجها في أبها تقطع القلب المقطع حقيقي الجيران كلموا الشرطه قالوا مانقدر نسوي شي حتى البيت مانقدر ندخله ☹️ #انقذوا_معنفه_أبها



#امل_الشمري_معنفه_في_حفرالباطن pic.twitter.com/Zw02O4LQY5 — سارة. (@__sara26) April 1, 2018

واتضح أن مقطع الفيديو المنتشر تم تركيبه، حيث ركّب صوت مسجّل على الصورة وتم بثه عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأهداف غير معلومة.

وقد تم اصطحاب الزوج والزوجة للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة في مثل هذه الحالات. وعلمت "العربية.نت" أن الزوجين خرجا من المستشفى وهما بصحة جيدة، إلا أنهما كانا بحالة صدمة مما حدث. وقد أكدت الزوجة أنها بخير ولم تتعرض لأي أذى.

ولا تزال الجهات الأمنية في منطقة عسير والحماية الاجتماعية تحقق في كافة ملابسات القضية لمعرفة مصدر المقطع الملفّق ومعرفة هوية المرأة التي بلّغت عن حالة تعنيف وأسباب الواقعة، وتحديد الجهة المستفيدة من هذه الإثارة.

وكان رواد "تويتر" قد تفاعلوا عبر هاشتاغ #أنقذوا_فتاة_أبها وذلك بعد انتشار مقطع فيديو فيه صراخ امرأة تتعرض للضرب المبرح، وتستغيث لإنقاذها. وأثار هذا الأمر غضب رواد "تويتر" فطالبوا الجهات المختصة بالتدخل فورا.

على إثرها، نشر المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل نداء لكل من يدلي ببيانات تساعد الجهات المعينة في الوصول لهذه المرأة عن طريق مركز البلاغ 1919. بعدها أعلن أن وحدة الحماية الاجتماعية في #أبها تمكنت من الوصول للمرأة بالتنسيق مع الجهات المختصة وجاري التحقيق في القضية.