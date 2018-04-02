سكان المملكة 32 مليوناً.. وهذا عدد السعوديين منهم

أجرت الهيئة العامة للإحصاء في #السعودية عدداً من المسوحات والإحصاءات السكانية خلال الفترة الماضية، آخرها مسـح الخصائص السـكانية 2017 (1438 هـ)، الذي تم تنفيذه ميدانياً خلال الفترة من 17 إلى 22/8/1438 هـ الموافق 14/4/2017 إلى 18/5/2917 م.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج، أن #عدد_سكان_السعودية وفقاً لنتائج المسح 32 مليون و552 ألف و336 نسمة مقارنةً بـ31 مليون نسمة في المسح الديموغرافي لعام 2016، بمتوسط معدل نمو سنوي 2.52%، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويتوزع هؤلاء السكان حسب الجنس بما نسبته 57.48% ذكور، و42.52% إناث. وتقترب هذه النسب من نظيراتها في المسح الديموغرافي (2016) حيث كانت نسبة الذكور 57.44% والإناث 42.56%.

ويقدر عدد #السكان_السعوديين وفقاً لنتائج المسح بـ20 مليونا و64 ألفا و970 نسمة، وذلك بزيادة مقدارها 343 ألفا و392 نسمة عن 2016.

ويتوزع السكان السعوديون حسب الجنس بما نسبته 50.94% ذكور و49.06% إناث من جملة السكان #السعوديين. وتقترب هذه النسب من نظيرتها عام 1437هـ (2016) حيث نسبة الذكور 50.96% والإناث 49.04%.

وبيّن المفرج أن المسح اشتمل على العديد من البيانات عن الأسرة المعيشية تتضمن الحالة الزواجية والحالة التعليمية والتركيـب الديموغرافي للسكان السعوديين وغير السعوديين على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق الإدارية. وتم من خلال المسح استخراج العديد من المؤشرات مثل معدل الوفيات والتركيب العمري والنوعي للسكان ومستويات الزواج والطلاق للسـكان.

على صعيد آخر بدأت #الهيئة_العامة_للإحصاء العمل مع عدد من الجهات الحكومية على التحضيرات الفنية لتعداد 2020 - 1441هـ، بمشاركة الخبراء والمختصين. وهذا التعداد المرتقب ستحتوي في بياناته على الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والتعليمية للسكان، وخصائص المسكن، المتمثلة في البيانات الجغرافية والمميزة، والخصائص السكنية للمسكن.