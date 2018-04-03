الجبير في اختتام زيارته لكوبا:لدينا توافق حول قضايا عدة

استقبل الرئيس الكوبي، راؤول كاسترو، في مقر الرئاسة بالعاصمة #هافانا، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية السعودي، عادل بن أحمد الجبير.

ونقل الجبير خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، فيما حمله #كاسترو تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وحكومة وشعب السعودية، حسب ما أكدته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين #السعودية_وكوبا، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح الجبير في تصريح لوكالة الأنباء السعودية في ختام الزيارة، أن زيارته لجمهورية #كوبا أتت إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد "في إطار حرص المملكة على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتأكيد الروابط المشتركة والتعاون المثمر في المجالات كافة".

وأضاف #الجبير: "لدينا توافق حول قضايا عدة، وموقف موحد وثابت في محاربة التطرف والإرهاب، وناقشنا العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومنها قضايا المنطقة، وأؤكد أننا ننظر بثقة إلى مستقبل العلاقة بين البلدين الصديقين".