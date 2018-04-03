ماذا قال ولي العهد السعودي عن الشيعة والوهابية؟

قال #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان إنه لا أحد بإمكانه تعريف مصطلح "الوهابية"، بل "نحن لا نؤمن بأن لدينا وهابية".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في مقابلة أجراها الصحافي جيفري غولدبيرغ لمجلة "أتلانتيك" الأميركية "لدينا في المملكة العربية السعودية مسلمون سُنّة، وكذلك لدينا مسلمون شيعة. ونؤمن بأن لدينا في الإسلام السني أربع مدارس فقهية، كما أنه لدينا العلماء الشرعيون المعتبرون ومجلس الإفتاء. نعم، في المملكة العربية السعودية واضح أن قوانيننا تأتي من الإسلام والقرآن، ولدينا المذاهب الأربعة -الحنبلية، الحنفية، الشافعية، والمالكية، وهي مذاهب تختلف فيما بينها في بعض الأمور، وهذا أمر صحي ورحمة".

وتابع ولي العهد السعودي "أُسرتنا، قبل 600 سنة، أنشأت بلدة من الصفر تُسمى الدرعية، قبل إنشاء الدولة #السعودية الأولى، ومن هذه البلدة انطلقت الدولة السعودية الأولى. وأصبحت الجزء الاقتصادي الأقوى في شبه الجزيرة. لقد ساعدوا في تغيير الواقع. معظم المدن الأخرى، اقتتلت على التجارة، واختطفت التجارة، ولكن أسرتنا قالت لقبيلتين أخريين، بدلاً من مهاجمة طرق التجارة، لماذا لا نستعين بكم كحراس لهذه المنطقة؟ لذلك نمت التجارة، ونمت المدينة. كانت تلك هي الطريقة. وبعد ثلاث مئة سنة، لم تزل تلك هي الطريقة. كانت الفكرة دائماً هي أنك تحتاج إلى جميع العقول العظيمة في شبه الجزيرة العربية -الجنرالات، وقادة القبائل، والعلماء - الذين يعملون معاً. وكان أحدهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب. لكن أساسنا يستند إلى إيمان الناس ثم تأمين المصالح كافة، ومنها الاقتصادية، وليس إلى المصالح الأيديولوجية التوسعية (مثلما لدى مثلث الشر)".

وأكد الأمير #محمد_بن_سلمان "في #السعودية لدينا أمور مشتركة، جميعنا مسلمون، جميعنا نتحدث العربية، وكلنا لدينا نفس الثقافة ونفس الاهتمام. عندما يتحدث بعضكم عن الوهابية فهم لا يعرفون بالضبط ما الذي يتحدثون عنه. أصبحت عائلة ابن عبدالوهاب (عائلة آل الشيخ) معروفة اليوم، ومثلها عشرات الآلاف من العائلات المهمة في المملكة العربية السعودية اليوم. وستجدون شيعياً في مجلس الوزراء، وستجدون شيعةً في الحكومة، كما أن أهم جامعة في السعودية يرأسها شيعي، لذلك نحن نعتقد أن لدينا مزيجا من المدارس والطوائف الإسلامية".

وفيما يخص المذهب الشيعي، قال الأمير محمد بن سلمان "يتمتع الشيعة بحياة طبيعية في #السعودية. وليس لدينا مشاكل مع المذهب الشيعي".

لكنه شدد على أن المشكلة مع أيديولوجية النظام الإيراني قائلا: "لا نعتقد أن لديهم الحق في التدخل بشؤوننا، ولن نسمح لهم بذلك في أي حال".