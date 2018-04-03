السعودية لم تمول المتطرفين.. ومحمد بن سلمان يتحدى بدليل

تحدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة "ذا أتلانتيك" الأميركية أي شخص يُمكنه جلب دليل على تمويل الحكومة السعودية للجماعات المتطرفة.

وأوضح الأمير #محمد_بن_سلمان أن ثمة أشخاصا من #السعودية ممن مولوا الجماعات الإرهابية، مؤكدا أن ذلك ضد القانون السعودي.

ولفت إلى أن العديد من الأشخاص زُج بهم في السجن حاليًا، وذلك ليس بسبب تمويل الجماعات الإرهابية فحسب، بل حتى لتقديم الدعم لهم.

وشدد ولي العهد السعودي على أن أحد الأسباب خلف وجود مشكلة مع #قطر "هي أن المملكة لا تسمح لهم باستخدام النظام المالي القائم بيننا لجمع الأموال من السعوديين وتقديمه إلى المنظمات المتطرفة".