هافانا.. الجبير يلتقي وزير العلاقات الخارجية الكوبي

التقى وزير الخارجية السعودي عادل #الجبير اليوم، وزير العلاقات الخارجية في كوبا برونو رودريغيز باريليا، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها الجبير لجمهورية #كوبا، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأقام وزير العلاقات الخارجية الكوبي حفل استقبال على شرف وزير الخارجية بمقر الوزارة في العاصمة الكوبية #هافانا، حضره أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي المعتمد لدى جمهورية كوبا.

وعقدت جلسة مباحثات رسمية جرى خلالها التأكيد على حرص البلدين على تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ومحاربة التطرف والإرهاب، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوبا فيصل بن مسلط المنديل.