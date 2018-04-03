"معنفة أبها": سأحاسب من بلّغ وأساء لي ولأسرتي

تم تحويل قضية #معنفة_أبها إلى هيئة التحقيق والادعاء العام (النيابة العامة) لمعرفة ملابسات القضية والتعرف على مصدر المقطع الذي تم بثه أمس، والذي أثار الرأي العام، حسب ما علمت "العربية.نت" من مصادر خاصة.

وأكدت المصادر أن قسم الحماية بمنطقة عسير استضافت، اليوم الثلاثاء، #المعنفة وتأكد من سلامتها ومن عدم تعرضها لأي عنف.

وأوضحت المصادر أن الزوج قام صباح اليوم باصطحاب زوجته إلى مقر الحماية حيث قابلتها مسؤولات تأكدن من سلامتها عليها وحاورن أسرتها.

كما تم استدعاء "المبلغة" لمتابعة البلاغ معها ومعرفة كافة ملابسات البلاغ. ووافقت هذه الأخيرة في البداية على الحضور، ثم توقفت عن الرد على طلب الاستدعاء.

وفي سياق آخر، علمت "العربية.نت" من أهل الزوجة وأصدقاء الأسرتين أن الزوجة بالغة من العمر 25 سنة، وأنها في أول شهور زواجها "وهي فتاة متعلمة ومثقفة" قدمت من مدينة جدة إلى أبها، وأنها "سعيدة في حياتها الزوجية ولا توجد لديها أي منغصات".

وتبقى عدة جوانب من هذه القضية غامضة، وأبرزها المتعلّق بمكان سكن المبلغ في حي من أحياء #أبها يبعد حوالي 10 دقائق عن مكان سكن الزوجة التي أطلق عليها اسم "معنّفة أبها".

وقد أكدت "معنفة أبها" أنها لن تتخلى عن حقها، مشددة على أنها لم تكن تتوقع ما حدث معها، وأن هذا الأمر تسبب لها بأذية كبرى وضررٍ لها ولأسرتها وأسرة زوجها.