التحالف: استهدفنا مصانع زوارق مفخخة للحوثيين بالحديدة

قال المتحدث الرسمي باسم #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن العقيد الركن تركي المالكي، إن التحالف عمل على تسهيل دخول المساعدات من كافة المنافذ اليمنية، كما استهدف اليوم الأربعاء معامل تصنيع زوارق مفخخة للميليشيات في الحديدة، مشيراً إلى أن #ميليشيات_الحوثي تحول ميناء الحديدة إلى مخزن للأسلحة.

وأضاف المالكي خلال مؤتمر صحافي أن أكثر من مليوني يمني استفادوا من تدفق المساعدات والمواد الأولية.

ورحب المالكي بالإدانة الدولية لمحاولة استهداف الملاحة من قبل الحوثيين. كما عدد حوادث إطلاق الصواريخ الباليستية وعمليات اعتراضها من القوات السعودية.

وأكد العقيد الركن تركي المالكي أن ميليشيات الحوثي تهدد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، كما تهدد الملاحة الدولية بزوارق مفخخة، لافتا إلى أن قوات الشرعية اليمنية تواصل نزع الألغام والتقدم غرباً، كما تشن عمليات هجومية في تعز بدعم من التحالف. وقد تمكنت من السيطرة على كامل مديرية الشريجة.

وتابع المالكي قائلا إن الصواريخ الباليستية للميليشيات تنطلق من صعدة وشمال عمران، وإن التحالف استهدف اليوم معامل تصنيع زوارق مفخخة للميليشيات في الحديدة.

وأفاد أن الميليشيات أطلقت على السعودية 107 صواريخ وأكثر من 66 ألف مقذوف، لكن نظام الدفاع الجوي أثبت كفاءته في التصدي لصواريخ الميليشيات، مضيفاً "نملك زمام المبادرة أرضاً وجواً وبحراً ونعمل على تأمين الملاحة في مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر".