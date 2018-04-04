الحكم بحد الحرابة للداعشي "تكفى يا سعد"

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحد #الحرابة بالقتل والصلب للمتهم في القضية المعروف إعلامياً بـ"تكفى يا سعد".

وكان الداعشي #سعد_عياش_العنزي، قد اعترف بالجلسة السابقة يوم الأربعاء الماضي بأنه قد قتل ابن عمه، بمشاركة شقيقه الذي شاركه في قتل 3 من رجال الأمن، وذلك إثر تأثره بفكر تنظيم #داعش الإرهابي، بعد متابعته حسابات متطرفة على منصات التواصل الاجتماعي.

واعترف أنه قتل ابن عمه، نظراً لكونه عسكرياً والعسكري في نظر التنظيم الإرهابي ضد الدين، بالإضافة إلى اعترافه بأنه قبل تنفيذ الجرائم الإرهابية تدرب على استخدام السلاح، بمشاركة أخيه في ذات الكهف الذي قتل فيه ابن عمه قرب منطقة جبلية شمال قرية إسبطر بمحافظة الشملي في حائل.

كما أقر المتهم بأنه أطلق 7 طلقات نارية على رجل مرور الشملي الشهيد العريف عبدالإله سعود براك الرشيدي، وكذلك أكد كافة الأدلة حول جرائمه الـ13 التي اتهم بها.