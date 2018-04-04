إمارة عسير: "معنفة أبها" لم تتعرض للأذى

أكدت إمارة منطقة عسير وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المنطقة ما كانت "العربية.نت" قد نشرته حول القضية التي عرفت بـ #معنفة_أبها.

وتعود قضية "معنفة أبها" إلى انتشار مقطع فيديو يتضمن صراخ امرأة، اعتقد رواد موقع "توتير" أنها تتعرض للضرب على يد زوجها في مدينة #أبها.

وأوضحت إمارة عسير أنها باشرت مهامها ميدانياً واتخذت كافة الإجراءات النظامية، وأن الفحوصات والتقارير الطبية أثبتت عدم تعرض السيدة للعنف.

كما لم يثبت لدى الجهات الأمنية والحماية الاجتماعية تعرض المرأة للعنف.

ويتم متابعة جميع ملابسات القضية من قبل الجهات المختصة بما فيها النيابة العامة التي تتولى حاليا التحقيق، وسيعلن في وقت لاحق ما يتم التوصل إليه بكل شفافية.

وهذه المعلومات كانت قد أكدتها "العربية.نت" في سلسلة أخبار نشرتها في متابعة لقضية #معنفة أبها.