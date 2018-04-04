النجم محمد نور يقتحم "شباب البومب"

يشارك نجم الكرة السعودية محمد نور في إحدى حلقات الجزء السابع من مسلسل #شباب_البومب الذي يعمل طاقمه على قدم وساق استعداداً لموسم رمضان.

نجم المسلسل فيصل العيسى، بث مقطع فيديو للنجم محمد نور من موقع تصوير العمل، كما ظهر "أبو نوران" في مقطع فيديو آخر تمنى فيه النجاح للمسلسل ومواصلة الحضور المميز.

وسبق أن شارك أسطورة نادي الاتحاد في حلقة بالجزء الثالث من مسلسل "شباب البومب" كانت من فكرته، وتحكي قصة لاعب صنع مجده، وحقق أحلامه رغم المصاعب والظروف التي كانت أمامه، وكانت الحلقة توجه رسائل في أكثر من اتجاه.

ورغم أن الكابتن محمد نور لا يجيد #التمثيل على الحكام ولا يبحث عنه عندما كان لاعباً، إلا أنه قد يكون أكثر إقناعاً على الشاشة، خاصة أن المقربين من اللاعب يعرفون أنه يمتلك "ستايل" وكاريزما قادته لتحقيق نجاحات في عدد من المجالات.