شاهد كيف خاطروا بحياتهم لإنقاذ عالق وسط السيل بالسعودية

عاود سيناريو انجراف السيارات في سيول الأمطار في #السعودية، حيث أظهر فيديو رائج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشاب علقت سيارته بسيول قرية المضيح بمنطقة حائل.

وأظهر الفيديو عملية إنقاذ قامت بها سيارة أخرى، وقفت بجانب سيارة الشاب المنكوب وسط #السيل، حيث قام منقذان بمد يديهما للشاب وسحبه لهما وإنقاذه.

هذا وقد هطلت أمطار من خفيفة إلى غزيرة صباح الأربعاء على مدينة حائل، مصحوبة بصواعق رعدية، شملت قرية سلمي والمضيح وقرى جنوب شرق #حائل، والوهيبية واشبريات والبلازية والملاح وحمراء القعساء، وقد سالت على أثرها الشعاب والأودية.

وذكرت #الأرصاد أن هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية سيستمر على منطقة حائل حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.