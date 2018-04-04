"البيئة" ترفع الحظر عن الفراولة والفلفل من مصر

رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة الحظر الذي فرضته على استيراد عن الفراولة والفلفل الطازج من مصر، حسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح وكيل الوزارة للثروة الحيوانية الدكتور حمد بن عبدالعزيز البطشان أن رفع الحظر جاء بعد التأكد من خلو #الواردات_المصرية_الزراعية المصدرة للسعودية من متبقيات المبيدات وعدم استخدام مبيدات محظورة دولياً من خلال تطبيق إجراءات والآليات صممت خصيصا للمحاصيل المحظورة، والتي تم تطبيقها من مصر على المزارعين والمصدرين.

وبيّن البطشان أن الوزارة تقوم بفحص جميع الواردات الزراعية من جميع دول العالم المسموح الاستيراد منها للمملكة، وذلك لضمان سلامتها وخلوها من الآفات الزراعية ومتبقيات المبيدات وعدم استخدام #مبيدات_محظورة دولياً، وذلك انطلاقا من مسؤوليتها في تأمين الغذاء الصحي الأمن لجميع الموطنين والمقيمين في السعودية.