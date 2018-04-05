إنشاء حديقة عامة "عالمية" بالرياض باسم الملك سلمان

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالموافقة على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة مشاريع الرياض الكبرى، بتسمية الحديقة المركزية العامة والعالمية، في مدينة #الرياض، باسم الملك سلمان.

ورفع ولي العهد خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على هذه الموافقة.

وسيكون موقع الحديقة في أرض #قاعدة_الملك_سلمان_الجوية، وبمساحة تفوق 13 مليون متر مربع، وفق أفضل معايير الحدائق العالمية، وعلى أفضل طراز عالمي.

وقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء هذه الحديقة بالأمر السامي رقم 35446 وتاريخ 6 / 8 / 1438هـ، وأن يتم تحديد موقع مناسب لها في نطاق مدينة الرياض وبعيداً عن المناطق المأهولة سكانياً، وذلك لاعتبارات عسكرية وأمنية واقتصادية، وذلك بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة مشاريع الرياض الكبرى برقم 4850 وتاريخ 15 / 7 / 1438هـ بشأن طلبه النظر في مناسبة إقامة حديقة وطنية عالمية عامة في موقع "قاعدة الملك سلمان الجوية" بالرياض.