الأوبرا المصرية تعزف ألحانها في الرياض

يقدم أكثر من 45 فناناً وعازفاً، روائع الفن المصري الموسيقي الأصيل في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ضمن برنامجه الثقافي لعام 2018، والذي يأتي ضمن استضافة المركز لفرقة #دار_الأوبرا_المصرية، يومي 25-26 أبريل 2018، في أول زيارة لها للمملكة العربية السعودية، برعاية وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد، وبحضور وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدائم.

وأوضح المشرف العام على مركز الملك فهد الثقافي محمد السيف بأن هذا الحفل الموسيقي للأوبرا المصرية في العاصمة الرياض، يأتي في إطار توثيق #العلاقات_السعودية_المصرية، والتنسيق الثقافي والفني بين البلدين، وتأكيداً على دورهما المحوري في إحياء الفن والموسيقى في أوساط الشعوب المحبة للموسيقى والفن الأصيل.

وبيّن أن الحفل سيكون بمتناول الجميع، وحضوره سيُتاح مجاناً أمام الجماهير السعودية والعربية ومتذوقي الموسيقى الكلاسيكية المصرية، حيث ستُقدم أغاني عمالقة الطرب المصري في الفعالية، أمثال محمد عبد الوهاب، وأم كلثوم، وغيرهم من نجوم الأغنية المصرية، والتي تصدح في الوطن العربي حاضرة في الوجدان الشعبي العام.

وعبّر السيف عن جزيل شكره وتقديره لمعالي وزير الثقافة والإعلام على دعمه الكبير من أجل استضافة فرقة دار الأوبرا في #مركز_الملك_فهد_الثقافي في حدث هو الأول من نوعه على مستوى المملكة.

الجدير ذكره أنه سيصاحب عروض دار الأوبرا عدداً من الفعاليات المصاحبة، والتي سيقدمها نخبة من مواهب الجالية المصرية، من فرقة التخت الشرقي والفرقة الشعبية المصرية، بالإضافة إلى عروض فنية متنوعة ومعرض للصور الفوتوغرافي.