خادم الحرمين يوافق على تسمية "حديقة الملك سلمان"

وافق خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبد العزيز على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة مشاريع الرياض الكبرى، بتسمية الحديقة المركزية العامة والعالمية، في مدينة الرياض، باسم حديقة الملك سلمان.

وسيكون موقع الحديقة في أرض #قاعدة_الملك_سلمان_الجوية، وبمساحة تفوق 13 مليون متر مربع، وفق أفضل معايير الحدائق العالمية، وعلى أفضل طراز عالمي.

وقد صدرت موافقة #خادم_الحرمين الشريفين على إنشاء هذه الحديقة على أن يتم تحديد موقع مناسب لها في نطاق مدينة الرياض وبعيدًا عن المناطق المأهولة سكانيًا، وذلك لاعتبارات عسكرية وأمنية واقتصادية.