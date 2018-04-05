هذا أول فيلم سيعرض في السينما السعودية

اختير فيلم Black Panther أو النمر الأسود، ليكون أول فيلم تفتتح به صالات #السينما_في_السعودية يوم 18 أبريل/نيسان الجاري. وسيعرض الفيلم في صالة سينما تتسع لـ620 مقعداً في مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، وسيرافق العرض الأول احتفالية خاصة تنظمها الشركة المشغلة AMC.

وتدور أحداث الفيلم حول شخصية "تشالا" أو #النمر_الأسود، التي يؤديها الممثل "تشادويك بوزمان". و"تشالا" ملك جديد لدولة إفريقية غنية في عالم المستقبل تعرف باسم "واكاندا"، تتحداه فصائل في الداخل.

وقالت الممثلة لوبيتا نيونجو التي تلعب دور المحاربة "ناكيا" في الفيلم: "نأمل أن يغير الفيلم الفكرة العامة عن إفريقيا، كثيراً ما نرى إفريقيا في صورة المحتاج، لكنها في هذا الفيلم مكان ترغب بالذهاب إليه".

وكانت الشركة الأميركية AMC، والتي تملك واحدة من أكبر سلسلات دور العرض السينمائي في العالم، قد حصلت أول أمس على أول رخصة لتشغيل دور #السينما في السعودية. تهدف الشركة لبناء 40 دار عرض سينمائي في المملكة خلال خمس سنوات.