تعرف على مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة السعودي

شُكل #مجلس_إدارة_الهيئة_العامة_للثقافة برئاسة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد.

وجاء في عضوية المجلس بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان آل سعود، والدكتور عادل بن زيد الطريفي، وياسر بن عثمان الرميان، وتركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، ووليد بن إبراهيم البراهيم، وعادل بن عبد المحسن المنديل، وأحمد بن ماطر عسيري، منى بنت عابد خزندار، والدكتورة مائسة بنت محمد أحمد صبيحي، والدكتور عبدالرب سعدالله سعيد إدريس، وهيفاء بنت عبدالرحمن المنصور، وعصام بن أمان الله بخاري، محمد بن عبدالله السيف.

وذكر وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة الدكتور عواد العواد، أن مجلس إدارة الهيئة العامة للثقافة سينهض بمهامه المنوطة به لتطوير قطاع الثقافة والفنون في المملكة إلى مستوى منافس، لإبراز الجوانب الثقافية التي تزخر بها بلادنا والاستفادة من المعطيات الثقافية العالمية وتعزيز جوانب التبادل الثقافي مع الشعوب، وتعريف العالم بالجوانب الإبداعية والفنية التي تزخر بها المملكة، والإسهام في نشر رسالة السلام والحب من خلال المنتج الأدبي والفكري والثقافي، وتهيئة الوسائل اللازمة لاستثمار المواهب والطاقات وتطوير القدرات الإبداعية لدى مختلف فئات المجتمع، بما يحقق #رؤية_المملكة 2030.

يذكر أن الهيئة تعنى بقطاعات الفيلم والمحتوى، والأدب والمسرح والفنون الأدائية، إضافة إلى الموسيقى ولفنون البصرية، كما تهتك الهيئة.