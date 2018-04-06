محمد بن سلمان في مقر غوغل.. والموقع مرحباً "Welcome"

زار الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الجمعة مقر شركة غوغل في وادي السيلكون في #سان_فرانسيسكو

والتقى المؤسسين للشركة سيرجي برين ولاري بايج والمدير التنفيذي لغوغل السيد ساندر بيتشاي والقيادات العليا في الشركة.

وفي لفتة ترحيب بسيطة، بدت شاشة كبيرة في مقر الموقع العالمي، تتأهل بالأمير محمد بن سلمان، حيث كتب "أهلاً بك".

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في خدمات الحوسبة السحابية في المملكة، والفرص الواعدة في مبادرة التحول الرقمي في توطين التكنولوجيا وتطوير البيئة الرقمية، وإنشاء مركز بحث وتطوير وتدريب للشباب السعودي، وسبل تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني.

كما اطلع الأمير #محمد_بن_سلمان على عرض عن سحابة غوغل الإلكترونية، وعرض عن الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي.





ورافق ولي العهد السعودي خلال الزيارة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية وأعضاء من الوفد الرسمي.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد غادر مدينة لوس أنجلوس في وقت سابق، متوجها إلى مدينة سان فرانسيسكو في إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأميركية. التي استهلها قبل أكثر من أسبوعين.