تعرف على القمر السعودي الذي خُط عليه "فوق هام السحب"

"فوق هام السحب" بتلك العبارة وقع الأمير محمد بن سلمان الجمعة على القمر السعودي في مقر شركة لوكهيد مارتن.

العبارة التي يدرك تماماً تفاصيلها السعوديون، مأخوذة من أغنية وطنية لمحمد عبده، لكنها تحمل أيضاً "آفاق السحب"، بل آفاق غد سعودي جديد.

أما مواصفات القمر السعودي الذي وقع عليه ولي العهد السعودي، بحسب ما قال المشرف على برنامج القمر السعودي لاتصالات الهواتف بدر السويدان في اتصال مع العربية، فهي التالية:

مواصفات القمر الصناعي السعودي تعتبر أفضل ما توصلت إليه التقنية في مجال الأقمار الصناعية.

تم توقيع عقد القمر عام 2015، وهو الآن في مراحله الأخيرة وسينتهي العمل عليه بنهاية العام الحالي 2018.

يعد هذا القمر من أحدث الأقمار الصناعية من حيث مواصفاته الفنية المتقدمة والتي تستخدم في الفضاء لأول مرة.

ويتميز باستخدامه تقنية الألواح الشمسية المرنة التي توفر طاقة أعلى ووزن أقل بنسبه 30%؜. بالإضافة لتقنية القفز الترددي المقاوم للتشويش.

ويبلغ وزنه 6 أطنان وعمره الافتراضي يصل إلى 20 سنة.

إلى ذلك، سيوفر قدرات عالية ومتقدمة للنطاق العريض بما يؤمن للقطاعات العسكرية والأمنية والمدنية شبكة فضائية آمنة للاتصالات المرئية والإنترنت والهاتف، تشمل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

وتجدر الإشارة إلى أن القمر الذي تم توقيع عقد تطويره قبل ثلاثة أعوام، بناه سعوديون في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن، التي تلتزم نقل وتوطين تقنيات الأقمار الصناعية، تمهيدا لتدشين مرحلة جديدة من الصناعات الفضائية في المملكة.