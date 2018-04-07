تفاصيل نسيان سيدة متوفاة داخل مركبة في حجز مرور عسير

فتحت الجهات الأمنية في منطقة عسير بالسعودية تحقيقاً في واقعة العثور على سيدة متوفاة داخل مركبة نقلت لحجز المرور في محايل، حيث تبين أن السيدة قد نُسيت محتجزة داخل المركبة، وذلك بعد مرور 5 ساعات على الواقعة وقد عثر عليها متوفاة، وتم إدخالها ثلاجة الموتى بمستشفى محايل العام.

من جهته كشف المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة عسير، محمد بن حسن الشهري، إن عمليات المنطقة تلقت بلاغاً ظهر أمس الجمعة عند الساعة 14:27 من الجهات المختصة المباشرة للحادث يفيد بوجود حادث تصادم على طريق عقبة شعار محايل عسير، وتوجد به ثلاث حالات، إحداها إصابته بليغة، وجميعها كانت محتجزة.

وأوضح أنه تم فك الاحتجاز من قبل الدفاع المدني، وتم نقل الحالات لمستشفى محايل العام، وفقاً للمهام والمسؤوليات والإجراءات المنوطة بالفرق الإسعافية للهلال الأحمر في مباشرة الحوادث المرورية.

وأضاف أنه عند الساعة 19:01 من مساء أمس الجمعة بالتوقيت المحلي تلقت عمليات الهلال الأحمر بلاغاً من أحد أفراد المرور، يفيد بأنه يوجد حالة محتجزة في سيارة بحجز المرور على طريق الشعبين من جراء الحادث السابق، حيث تم التعامل معها ونقلها عن طريق النقل غير الإسعافي لمستشفى محايل العام.

وفي التفاصيل حدث تصادم بين مركبتين ظهر أمس في مثلث العيد على طريق محايل – أبها نتج عنه وفاة وثلاث إصابات وتم إسعافهم إلى مستشفى محايل، فيما تساءل أحد المصابين عن حالة والدته التي كانت ترافقه أثناء وقوع الحادث.