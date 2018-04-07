فيديو.. القبض على مدعي معالجة مرضى داخل شقة بالرياض

داهمت الجهات الصحية والأمنية السعودية معالجاً شعبياً في #الرياض، زعم قدرته على علاج المرضى من الانزلاق الغضروفي وآلام الظهر، داخل شقة مفروشة في العاصمة.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع #فيديو وثق لحظة القبض على مدعي العلاج، وأظهر الفيديو لحظة مداهمة الشرطة وممثلين من وزارة الصحة لشقة مفروشة في مدينة الرياض، خصصها مدّعي العلاج الشعبي لمداواة المرضى الذين يتوافدون عليه.

وكانت شرطة منطقة الرياض بمشاركة مفتشين من #وزارة_الصحة ألقت القبض على معالج شعبي من جنسية عربية، بعدما نشر مقاطع فيديو مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم فيها قدرته على علاج المرضى، وذلك بدون ترخيص.

وضبطت الشرطة بحوزة المتهم إبرا مسكّنة وأخرى منشطة، تعطي للمريض إيحاءً بسرعة التعافي، إضافة إلى العديد من الأدوات الأخرى.

وخلال الفيديو، ذكر بندر الأسمري - من إدارة الالتزام بوزارة الصحة - أنه سيتم إحالة مدعي العلاج لقسم الشرطة وإعداد محضر بالواقعة، موضحاً وجود مقاطع عديدة لهذا الشخص وعلاجه للديسك والرقبة، بدون تصريح من وزارة الصحة، مخالفاً للمادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية.