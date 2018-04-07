ليلة طربية في جدة.. نجماها صابر الرباعي ووائل جسار

تألق الفنانان وائل جسار وصابر الرباعي في الحفل الذي احتضنه مسرح الجمان بارك بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية في #جدة، الجمعة.

وبدأ الحفل الفنان وائل جسار الذي تفاعل الجمهور مع أغنياته مثل "مشي خلاص"، و"جرح الماضي"، و"بتسأليني"، ومزج بين الأغاني الإيقاعية والرومانسية.

وبعد انتهاء وصلة جسار صعد إلى المسرح النجم #صابر_رباعي وسط تحية كبيرة من الجمهور، الرباعي كان في الموعد، وغنى لهم مجموعة من أشهر أغنياته مثل "أتحدى العالم"، و"يا عسل"، و"وين اللي كانوا"، و"لو حد تاني".

يذكر أن مسرح المدينة سيحتضن في 13 نيسان/إبريل القادم حفلة غنائية للنجم #مروان_خوري.