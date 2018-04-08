السعودية.. كيف خنقت خادمة الطفلة ترف؟

قامت #عاملة_إثيوبية في #محافظة_الخرج، بوضع طفلة اسمها #ترف يبلغ عمرها 13 شهراً في حاوية ملابس وتغطيتها بالبطانيات، مما أدى إلى فقدانها الوعي.

وفي تفاصيل القصة ذكر والد الطفلة قائلا: "بعد أن فقدنا ابنتنا بالمنزل، وبعد البحث عنها وجدناها بداخل حاوية للغسيل فوق سطح المنزل، وقد تم تغطيتها من قبل الخادمة الإثيوبية ببطانية وهي فاقدة للوعي".

وأكد في حديثه أنه الحادثة لم تكن تلك الحادثة الأولى فقبلها وجدنا ابنتي أيضاً بالدور الثاني وهي فاقدة للوعي، وتم نقلها لمستشفى الملك خالد وإنقاذها، ولكن عادت العاملة مرة أخرى لـ #محاولة_خنق ابنتي ".

يذكر أن الجهات الأمنية بالخرج تحتفظ بالخادمة ومازال التحقيق معها جارياً.

من جهتها، أوضحت مصادر بمستشفى الملك خالد بالخرج، حول حادثة الطفلة التي تعرضت لاعتداء من قبل عاملة منزلية بالخنق حتى توقف قلبها قائلة: "وصلتنا الحالة يوم الجمعة صباحاً وكان متوقفا لديها النبض، وتم اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لإعادة إنعاش القلب الرئوي للحالة، وبعد 20 دقيقة رجع لها النبض، وتم تحويلها للعناية المركزة لإكمال اللازم من قبل الفريق الطبي بالمستشفى، وهي في حالة غيبوبة ونزيف داخلي وهي تحت التنفس الصناعي".

وأضاف: تم تحويلها بناء على توجيه مدير عام الشؤون الصحية إلى مستشفى مدينة الملك سعود بالرياض.

في حين ذكرت أنباء عن إيداع الخادمة في سجن الرياض لحين انتهاء التحقيقات الأمنية في ارتكابها الجريمة.