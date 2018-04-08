صور.. ولي العهد السعودي يلتقي بوش الأب والابن في تكساس

استقبل الرئيس الأميركي الأسبق #جورج_بوش ونجله الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في ولاية #تكساس الأميركية، السبت، #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكتب بوش في تغريدة على حسابه في تويتر "نرحب والرئيس الثالث والأربعون للولايات المتحدة (بوش الابن) وجيمس بيكر بولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان والأمير خالد بن سلمان في تكساس".

Delighted to join the 43rd President and Jim Baker in welcoming the Saudi Crown Prince His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman and His Royal Highness Prince Khalid bin Salman to Texas. A wonderful chance to celebrate the long-standing friendship between our two nations. pic.twitter.com/282LAJqWpO — George Bush (@GeorgeHWBush) April 7, 2018

وأضاف في تغريدته "إنها فرصة رائعة للاحتفال بالصداقة طويلة الأمد بين البلدين (السعودية وأميركا)".

ونشر بوش الأب صورة تجمعه مع ولي العهد السعودي وبوش الابن والأمير خالد بن سلمان سفير #السعودية لدى الولايات المتحدة وجيمس بيكر وزير الخارجية الأميركي في عهد بوش الأب.