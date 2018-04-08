شاهد.. محمد بن سلمان يزور منازل تضررت من إعصار هارفي

زار #الأمير_محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي وزير الدفاع، أحد المنازل التي تعرضت لإعصار #هارفي وأعيد بناؤها من خلال جهد إغاثي من متطوعين سعوديين.

سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يزور أحد المنازل التي تعرضت لإعصار هارفي وأعيد بناؤها من خلال جهد إغاثي من متطوعين سعوديين. #ولي_العهد_في_هيوستن #CrownPrinceinHOUSTON pic.twitter.com/eeeoqNh1H5 — بدر العساكر B.Asaker (@Badermasaker) ٧ أبريل، ٢٠١٨

والتقى #ولي_العهد_السعودي خلال الزيارة عمدة هيوستن سيلفستر تيرنر، والمديرة التنفيذية لمنظمة habitat for humanity أليسون هاي، الذين رحبا بولي العهد السعودي، معبرين عن التقدير للدعم المقدم من أبناء المملكة العربية #السعودية لمدينة #هيوستن عقب إعصار هارفي.

وفي ختام الزيارة عبرت إحدى أصحاب المنازل المتضررة عن تقديرهم للمملكة وأبنائها في وقفتها الإنسانية معهم عقب تضرر منازلهم من إعصار هارفي.

والتقى الأمير محمد بن سلمان بعد ذلك عددا من المتطوعين السعوديين، حيث قدم ولي العهد السعودي الشكر لهم على مشاركتهم في هذه الأعمال الإنسانية وعكس الصورة المشرفة للشباب السعودي في تعاطفهم مع جيرانهم جراء ما أحدثه الإعصار.

كما تسلم ولي العهد السعودي هدية بهذه المناسبة من المتطوعين السعوديين.

ورافق ولي العهد السعودي خلال الزيارة، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة.