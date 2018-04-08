ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يصل إلى باريس

وصل #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية، قادماً من الولايات المتحدة الأميركية.

وجاء في بيان رسمي سابق -أوردته وكالة الأنباء السعودية- "فإنه بناءً على توجيهات #خادم_الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود واستجابة للدعوة المقدمة من حكومة الجمهورية الفرنسية، غادر الأمير #محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع هذا اليوم السبت 21 / 7 / 1439هـ الموافق 7 / 4 / 2018م إلى الجمهورية الفرنسية في زيارة رسمية".

وأضاف البيان أن ولي العهد السعودي سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون وعدداً من المسؤولين لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقبيل مغادرته الولايات المتحدة، بعث الأمير محمد بن سلمان برقية شكر للرئيس الأميركي دونالد #ترمب، مشيدا بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين السعودية وأميركا.

ووفق وكالة الأنباء السعودية جاء نص الرسالة كالتالي: "صاحب الفخامة، الرئيس دونالد ترمـب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، تحية طيبة:

يسرني وأنا أغادر بلدكم الصديق، أن أتقدم لفخامتكم ببالغ الشكر والامتنان لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. وأنتهز هذه الفرصة لأشيد مجدداً بالعلاقات التاريخية والاستراتيجية بين بلدينا، والتي تشهد مزيداً من التطور في كافة المجالات، كما لا يفوتني أن أؤكد أنّ المباحثات التي تمت خلال الزيارة ستسهم في تعميق هذه العلاقات وتمتينها، وفي تعزيز أواصر التعاون المشترك، على النحو الذي يحقق مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم. متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الولايات المتحدة الصديق استمرار التقدم والازدهار.. محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد".