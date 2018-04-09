الطفلة المخنوقة ضحية الخادمة تتوفى دماغيا.. ووالدها يرد

كشف سلطان هليل العنزي والد #الطفلة_ترف (13 شهراً) التي دخلت العناية المركزة إثر إقدام الخادمة بخنقها في حاوية ملابس، بأن التقارير الطبية تؤكد وفاتها دماغياً، وتعيش حالياً على التنفس الصناعي، موضحاً أن الخادمة الإثيوبية لم تكمل 13 يوما في منزله، وزوجته ربة منزل ولكن الخادمة استغفلتها، وقامت بمحاولة خنقها يوم الخميس الماضي، وعند اكتشاف الحالة تم نقل الطفلة إلى مستشفى الملك خالد بالخرج، ومن ثم أحيلت إلى مدينة الملك سعود الطبية في حالة حرجة.

وتابع العنزي حديثه أن "الدموع لو ترجع موتانا لقضينا العمر كله بالبكاء، ونحن صابرون ومحتسبون على مصابنا، وهذا أمر الله وإرادته".

في حين لاتزال الخادمة مستمرة بإنكارها فعل الجريمة، بحسب ما ذكره والد "ترف"، وتم إيداعها السجن لحين انتهاء التحقيقات الأمنية.