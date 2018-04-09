بالصور.. لقاء محمد بن سلمان وماكرون باللوفر

عشية اللقاء والعشاء الرسمييْن في القصر الرئاسي الفرنسي، الذي سيجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كشف مصدر في الإليزيه لـ "العربية.نت" ما دار خلال عشاء خاص جمع الطرفين مساء الأحد في مطعم ريشيليو بمتحف اللوفر.

وقال المصدر إن "الرئيس ماكرون أحبّ أن يستقبل الأمير محمد بن سلمان في إطار عشاء خاص في اللوفر، وهو مكان رمزي للتراث الثقافي الفرنسي، بمناسبة إطلاق معرض دولاكروا، الرسام المعروف خصوصاً بلوحته الشهيرة حول الحريات التي تقود الشعوب".

وأضاف المصدر الرئاسي أن الجانبين سيعملان على وثيقة استراتيجية تتضمن عقوداً سيتوجه ماكرون إلى السعودية قبل نهاية العام لتوقيعها.

وأضاف المصدر الرئاسي أن "الرئيس ماكرون وضيفه أمضيا ثلاث ساعات معاً: ساعة خلال المعرض وساعتين من تبادل وجهات النظر خلال العشاء الخاص في مطعم ريشيليو".

وكان ولي العهد السعودي قد التقى اليوم الاثنين، بباريس رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.

وبدأ #ولي_العهد_السعودي زيارة رسمية تستغرق يومين إلى فرنسا، يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدداً من المسؤولين الفرنسيين، وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة ولي العهد التي شملت حتى الآن مصر وبريطانيا والولايات المتحدة.