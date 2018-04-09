محمد بن سلمان وماكرون يتفقان على إصدار وثيقة استراتيجية

قال مصدر في الإليزيه إن لقاء الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والأمير #محمد_بن_سلمان ولي العهد السعودي أمس الأحد دام 3 ساعات.

ويستضيف الرئيس ماكرون الأمير محمد بن سلمان في إطار عشاء خاص في اللوفر، وهو مكان رمزي للتراث الثقافي الفرنسي، بمناسبة إطلاق معرض دولاكروا، الرسام المعروف.

وخلال اللقاء تحدث الرئيس مع الأمير عن التعاون الكامل بين البلدين في موضوع الأمن ومكافحة الإرهاب، وأكد الأمير أن المملكة سترسل وفداً إلى مؤتمر مكافحة تمويل الإرهاب الذي سينعقد في باريس في 26 من الجاري.

وسيعمل الرئيس والأمير على وثيقة استراتيجية ستكون جاهزة قبل نهاية العام وتنتج عنها عقود سيذهب ماكرون لتوقيعها في السعودية قبل نهاية العام.

وكان ولي العهد السعودي قد التقى اليوم الاثنين، بباريس رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب.

وبدأ #ولي_العهد_السعودي زيارة رسمية تستغرق يومين إلى فرنسا، يلتقي خلالها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وعدداً من المسؤولين الفرنسيين، وتأتي هذه الزيارة ضمن جولة ولي العهد التي شملت حتى الآن مصر وبريطانيا والولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن تستحوذ المحادثات التجارية بين البلدين على حيز كبير في هذه الزيارة وسط الرغبة السياسية المشتركة لتعزيز #الشراكة_بين_السعودية_وفرنسا وفتح آفاق جديدة للتعاون.