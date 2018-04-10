الجبير: نبحث مع حلفائنا خطوات الرد على هجوم دوما

قال وزير الخارجية السعودي عادل #الجبير، اليوم الثلاثاء، "نبحث مع حلفائنا خطوات الرد على #هجوم_دوما_الكيمياوي".

وأضاف الجبير في لقاء مع وسائل الإعلام الفرنسية، على هامش زيارة ولي العهد السعودي وأن المملكة أدانت الهجوم الكيماوي في دوما ودعت المنظمات الدولية لمحاسبة المسؤولين عنه.

وكان عشرات المدنيين قد قُتلوا اختناقاً في دوما بالغوطة الشرقية لدمشق السبت الماضي بسبب غارات للأسد، دانها المجتمع الدولي، فيما طالبت السعودية والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا برد قوي عليها.

وعن زيارة ولي العهد إلى فرنسا أفصح الجبير "زيارة سمو ولي العهد الحالية إلى فرنسا مختلفة وتاريخية"، مشيرا إلى أنها تشمل مباحثات في المجالات التعليمية والثقافية والحضارية.

وتابع "المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا تؤكدان الترابط بينهما في عدة مجالات من ضمنها الثقافية والتعليمية والأثرية". ومواقف المملكة وفرنسا متوافقة تجاه القضية الفلسطينية والأزمة اليمنية وقضايا الساحل الأفريقي إضافة إلى محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.

وبخصوص الاتفاق النووي مع إيران، قال إن "الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى منقوص ويجب إجراء تعديلات لإصلاح عيوبه".

وعن الملف اليمني أكد الجبير أن ميليشيا الحوثي تجند الأطفال وتستولي على المساعدات الإنسانية وتعيق وصولها إلى المدن والقرى اليمنية.

وأضاف أن الحرب في #اليمن لم تكن من اختيارنا، بل فرضت علينا بعد انقلاب ميليشيا الحوثي على الحكومة الشرعية اليمنية.