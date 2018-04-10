اللوفر يحتفي بالعلا.. تعاون ثقافي بين السعودية وفرنسا

أقيم في القاعة الكبرى لمتحف اللوفر الفرنسي حفلا للهيئة الملكية لموقع #العلا، بحضور عدد من الوزراء منهم وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير الثقافة السعودي عواد العواد وشخصيات سياسية وثقافية من كلا البلدين.

ومن المنتظر أن یوقّع الجانبان السعودي والفرنسي اتفاقية لـ #تطویر_منطقة_العلا شمال غربي المملكة، وذلك خلال الزيارة التي یقوم بھا ولي العھد السعودي الأمیر محمد بن سلمان إلى باريس.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أقر في یولیو/تموز الماضي تشكیل ھیئة ملكیة لمنطقة #العلا، بھدف تطویرھا على نحو یتناسب مع قیمتھا التاریخیة والثقافیة، وما تتميز بها من تراث حضاري ووطني وخلق فرص استثماریة واقتصادیة. ویمتد الاتفاق السعودي الفرنسي لتطویر العلا لمدة 10 سنوات.

وفي هذا السياق، قال جيرار ميستراليه، رئيس الجانب الفرنسي من مشروع تطوير العلا، لقناة "العربية": "مشروع العلا هو مشروع مذهل بين السعودية وفرنسا، وهو نتاج الإرادة المشتركة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن تطوير منطقة العلا حيث توجد أجمل الأماكن السياحية. إنه لشرف كبير لفرنسا أن تشارك بعثتها بهذا المشروع، وماكرون طلب مني أن أكون مبعوثه الخاص للتعاون والمساعدة بأحسن الخبرات الفرنسية في مجال الآثار والسياحة والعمارة ومتابعة هذا العمل مع السعودية. وأنا شخصياً ذهبت مرتين إلى هناك ووجدت أن الآثار رائعة في هذه الأرض، حيث مناظر طبيعية خلابة غير مكتشفة وتحبس الأنفاس. كل عوامل الجذب السياحي موجودة لجعل هذا المشروع باهراً".

بدوره، قال جاك لانغ، رئيس "معهد العالم العربي" وعضو الوفد الفرنسي لمشروع العلا، في حديث لقناة "العربية": "موقع العلا موقع رائع، هو من أجمل المواقع في العالم. ومشروع أصدقائنا السعوديين هو مشروع متميز ورائع وبمساحة هائلة، وبنفس الوقت هو مشروع يحترم تقاليد الشعوب ويحافظ على ثقافة المكان. وفي السنة القادمة سننظم في معهد العالم العربي معرضاً كبيراً عن مشروع العلا لعرض تاريخ المنطقة".

وعند سؤاله هل زار شخصياً منطقة العلا، ردّ لانغ: "لقد كنت محظوظا بالذهاب إلى منطقة العلا مرتين. وفي نهاية الشهر الجاري سأعود إلى الرياض لأشارك بأعمال لجنة العلا، وسنذهب مرة أخرى لزيارة موقع العلا، الموقع الجميل. وأنا متعطش لزيارة الموقع وستكون المرة الثالثة لي".