بالصور.. غابات على علو 2600 متر في جبل بثرة بالطائف

سجل #جبل_بثرة ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد زواره، نتيجة مناخه البارد وارتفاع قممه التي تكاد ترتطم بالسحب، بالإضافة لغطائه النباتي وانتشار أشجار كثيفة فيه كالعرعر والزيتون البري والطلح والعتم، إضافة إلى نباتات البعيثران والريحان والحميض.

يقع جبل بثرة المعروف أيضاً بـ"جبل إبراهيم" ضمن سلسلة #جبال_السروات حيث قبائل بني مالك، في محافظة #الطائف، غرب السعودية. وسُمي #بثرة لبروزه وارتفاعه عن الجبال المحيطة له في المنطقة نفسها، ويبلغ ارتفاعه2600 متر فوق سطح البحر، ويتميز ببياض صخوره "الجرانيتية" البارزة مقارنة بالجبال الأخرى.

ويسمى أيضاً بـ #جبل_إبراهيم نسبةً إلى إبراهيم بن أدهم، وهو أحد أبناء الملوك في الدولة العباسية، الذي جاء إلى مكة والحجاز للزهد والورع، واعتكف على قمة هذا الجبل، واتخذ في قمته مصلى.

المصور هتان العسلي ذكر أن هذا الجبل منطقة يعشقها عشاق المصورين ويتفننون بالتقاط صور تعكس جمال طبيعتها، وتبرز تنوع الحياة الفطرية فيها، وخزانات المياه الطبيعية من أعلى الجبل والتشكيلات الصخرية.

وأوضح أن هذا الجبل يتزين في موسم الأمطار بشلالاته المتساقطة من كل الجهات، والجداول الجارية والغدران العذبة، حيث تكثر طيور الحجل والقطا والقهابا والفري، وأنواع متعددة من الطيور الصغيرة والطيور الجارحة كالصقور والنسور وغيرها.

كما يتواجد في الجبل عدد من الثدييات كالوبر وقرود البامبو والذئاب والضباع والثعالب، مع العلم أن هذا الجبل كان يتميز بتواجد النمر العربي، ويعتبر موطناً رئيسياً له قبل انقراضه.

وأضاف العسلي أن الوصول لقمة الجبل تحتاج إلى دليل من أهل المنطقة، بسبب المسارات ووعورة الوصول لقمته وتشعب الغابات. وعند الوصول لأعلى الجبل، يجد الزائر أطلال القرية القديمة والتي يتجاوز عمرها أكثر من 500 عاما وتتربع على تبة مرتفعة، ومن حولها أراض زراعية مهجورة.

وشدد العسلي على أن الثروة الحيوانية والنباتية التي يتميز بها الجبل تستحق الاهتمام والرعاية من الجهات المختصة.