فيديو.. خادمة تحاول الانتحار بالقصيم والشرطة تحقق

حاولت خامة منزلية الانتحار في منقطة #القصيم، إثر وقوفها على سور سطح المنزل الذي تعمل فيه، وتتابع الجهات الأمنية تلك الحادثة.

وعلمت "العربية.نت" من مصادرها، أنه تم التمكن من إقناع الخادمة بالعدول عن #الانتحار، والإمساك بها و تحويل القضية للجهات الأمنية المختصة.

وراجت الحادثة بعد انتشار مقطع #فيديو في #وسائل_التواصل الاجتماعي، لعاملة من جنسية إفريقية تحاول الانتحار في بريدة.

وأظهر الفيديو العاملة وهي تقف أعلى سطح منزل كفيلها، وتهدد بإلقاء نفسها والانتحار.

وأوضح الفيديو تواجد سيارة إسعاف وسيارة أمن حول المنزل، للتعامل مع الواقعة.