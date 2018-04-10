كيف أثرت الرياح والصواعق على وسط السعودية؟

شهدت العاصمة السعودية #الرياض أمطارا رعدية غزيرة مصحوبة برياح شديدة، في ساعات الليل المتأخرة من الاثنين، أدت إلى اقتلاع بعض الأشجار الصغيرة، وسقوط بعض واجهات المباني، مما سبب ارتباكا في حركة السير المرورية، دون تسجيل أي حوادث أو خسائر بشرية.

ووثق أحد #المواطنين بتسجيله مقطع #فيديو، اقتلاع الرياح لباب (كراج) منزل وتطايره، فيما أظهر مقطعان آخران سقوط واجهات منازل مختلفة.

وفي موقع مجاور، شهدت #محافظة_الخرج التابعة للرياض، صواعق قوية ضربت إحداها حي العفجة، نتجت عنها أضرار كبيرة في إحدى الاستراحات بالحي، حيث تطايرت أسقف الحديد لبعض الغرف، دون وقوع إصابات بشرية.

فيما قام صاحب الاستراحة، بتوثيق ما حدث جراء ضرب الصاعقة للاستراحة، وذلك من خلال مقطع فيديو، أظهر تطاير الأسقف الحديدية لغرف الاستراحة، والخسائر التي ألحقت بها.

يشار إلى أن "الصاعقة" تحدث عندما يكون التفريغ الكهربائي بين أسفل السحابة ذات الشحنات السالبة مع الشحنات الموجبة على سطح الأرض وما عليه من أجسام، الأمر الذي ينتج عنه حدوث البرق والرعد.